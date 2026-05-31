Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach: Wie der Trainer für den FC Marbach den Ausgleich einwechselt

Die Marbacher beenden die Runde durch die Tore von Philipp Bez und Burak Yalman mit einem 2:2 beim TSV Schwieberdingen und sind sieben Spiele in Serie ungeschlagen.

Marbachs Trainer Christos Makrigiannis konnte sich gut am Samstagabend gut in die Lage des TSV Schwieberdingen versetzen, der den Klassenverbleib in der Bezirksliga Enz/Murr noch nicht sicher hat. Vor einem Jahr, ebenfalls am vorletzten Spieltag waren die Rollen nämlich genau andersherum verteilt: Marbach musste noch Zittern und Schwieberdingen war bereits gerettet. Dennoch machte der TSV dem FC das Leben schwer, schonte den Gastgeber nicht und hielt bis zur 89. Minute ein 1:1. Christos Makrigiannis – damals noch als Stürmer auf dem Platz gelang noch der Siegtreffer zum 2:1.

Auch diesmal konnte der TSV Schwieberdingen nicht gewinnen. Diesmal durften sich die Marbacher zwar nicht über einen Sieg, aber einen späten Ausgleich freuen. „Wir wollten einen fairen Wettbewerb abliefern mit Blick auf die Konstellationen in der Liga und haben alles reingehauen“, sagte Makrigiannis, der den Treffer durch Burak Yalman diesmal aber aus der Perspektive des Trainers wahrnahm.

Marbachs Kapitän Bez verwandelt zum Abschied einen Strafstoß

Um auch den Spielern Einsatzzeiten zu geben, die nicht so oft auf dem Platz gestanden waren, nahm der Coach die eine oder andere Veränderung vor. Im Tor stand erstmals Nachwuchskeeper Fabian Sutter, der nach anfänglicher Nervosität ein gutes Spiel ablieferte. Nach 12 Minuten musste er den ersten Treffer hinnehmen, als Schwieberdingen durch Steffen Schuster in Führung ging.

Die Freude beim Abstiegskandidaten währte aber nur kurz, denn nur eine Minute später wurde den Marbachern nach einem Handspiel ein Strafstoß zugesprochen, den Kapitän Philipp Bez bei seinem letzten Auftritt für die Marbacher sicher zum 1:1 verwandelte. Der TSV hatte aber weiter mehr vom Spiel und wurde in der 26. Minute für sein Engagement belohnt, als Fabio Morello auf 2:1 erhöhte.

Marbachs Trainer wollte Runde nicht mit Niederlage beenden

„So wollten wir die Saison aber nicht beenden“, sagte Christos Makrigiannis, dessen Mannschaft am letzten Spieltag frei hat. Die Pausenansprache hatte gewirkt. „Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die erste gehörte der TSV, die zweite uns“, sagte der Coach. In der 57. Minute nahm er einen Dreifachwechsel vor: Für Dominik Weinzierl kam Vasilios Delimpeis auf Feld, Franco Paletta ersetzte Nick Petruzelli und Alessio Iaciancio machte Platz für Burak Yalman.

Joker Burak Yalman sticht gegen Schwieberdingen. Foto: Andreas Essig/Archiv

Mit letzterem wechselte der Trainer dann auch den den Ausgleich ein, denn Yalman war nach einer Ecke von Paletta in der 77. Minute zur Stelle und glich aus. Fast wäre sogar noch mehr drin gewesen für den FC Marbach, denn mit Giovanni Frasca traf in der 89. Minute ebenfalls ein Einwechselspieler den Pfosten. Mit diesem 2:2 endet die Runde für Marbach mit sieben Spielen ohne Niederlage.

Die Schwieberdinger müssen am kommenden Samstag zum Showdown beim SV Pattonville ran. Dabei reicht ein Remis nicht, um den Relegationsplatz zu verhindern.

FC Marbach: Sutter – Biebl, Petruzelli, (57. Paletta), Weinzierl (57. Delimpeis), Bez, Krguljac (73. Frasca), Mailänder, Möhle, Herre, Iaciancio (57. Yalman), Rrusta