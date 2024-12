Bezirksliga Enz/Murr: Ein letztes Mal in diesem Jahr ans Limit gehen

1 Marbachs Coach Matteo Battista wünscht sich mehr Konstanz von seiner Mannschaft. Foto: Avanti/Ralf Poller/Avanti/Ralf Poller

Auf den FC Marbach wartet vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga noch einmal ein richtiges Brett. Mit dem TSV Nussdorf empfängt das Team von Trainer Matteo Battista am Sonntag, 14 Uhr, eine extrem kampfstarke Mannschaft. „Da muss man selbst alles an Einsatz und Kampf auspacken“, sagt Battista. Wenn seine Mannschaft ans Limit geht, dann könne sie jede Mannschaft schlagen, so wie vor zwei Wochen Tabellenführer Leonberg/Eltingen. Wenn nicht, so wie vergangenen Sonntag gegen Schwieberdingen, dann setzt es auch mal eine 2:5-Pleite.