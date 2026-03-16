Bezirksliga Enz/Murr: Drei Tore reichen FC Marbach nicht für drei Punkte

1 Marbachs Burka Yalman gelang ein schöner Treffer. Das reichte zumindest für einen Punkt. Foto: Baumann

Das Team von Coach Christos Makriagiannis kann eine zweimalige Führung beim 3:3 in Merklingen nicht ins Ziel retten.











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Christos Makriagiannis hatte seinem Team noch vor den beiden Topspielern des TSV Merklingen gewarnt. „Auf Dzanan Mehicevic und Kai Woischiski müssen wir besonders achten“, sagte der Trainer des FC Marbach vor dem Bezirksliga-Duell in Merklingen. Um so ärgerlicher war es, dass sich ausgerechnet diese beiden Offensivspieler beim 3:3 (1:1) in die Torschützenliste eintragen konnten. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Woischiski eine Unachtsamkeit des Marbacher Keeper Christopher Meyer zur Führung per Bogenlampe nutzte. Der Schockmoment bei den Marbachern hielt aber nicht lange, denn nach einer stark geschlagenen Ecke glich der FCM durch ein Eigentor von Benjamin Grieshaber (8. Minute) aus. „Wir haben eine tolle Reaktion gezeigt“, sagte Makriagiannis. Mehr noch, zwei Minuten später ging seine Formation durch einen satten Schuss aus 16 Metern durch Burka Yalman mit 2:1 in Führung.