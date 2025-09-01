Bezirksliga Enz/Murr: Drei Kopfballtore bei Kornwestheims Traumstart

Beim 4:1-Sieg in Löchgau fallen die Tore für den SV Kornwestheim zum richtigen Zeitpunkt. Neuzugang Marco Schwalb trifft vor der Pause doppelt.
Der späte Einstieg in die Bezirksliga Enz/Murr hat dem SV Kornwestheim nicht geschadet. Im Gegenteil. Die Mannschaft von Trainer Roberto Raimondo legte mit dem 4:1 (3:0)-Erfolg beim FV Löchgau II einen Traumstart in die Runde hin und setzte den Erfolgskurs aus der vergangenen Rückserie fort. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir uns für die gute Vorbereitung belohnen sollen und das hat sie perfekt umgesetzt“, sagt Roberto Raimondo. Die Tore auf dem großen Kunstrasenplatz in Löchgau fielen für den Coach zum stets optimalen Zeitpunkt. Kurioserweise waren die Kornwestheim drei Mal mit dem Kopf erfolgreich.