Die Spieler des SV Pattonville müssen sich nach dem 0:5 im Derby beim SV Kornwestheim Standpauke des Trainers anhören. Das Zittern um den direkten Klassenverbleib geht weiter.
Für Trainer gibt es unterschiedliche Strategien, wie sie mit einer Mannschaft nach einer Klatsche umgehen: Man kann das Team behutsam aufpäppeln oder aber energisch und kritisch auf den missglückten Auftritt reagieren. Pattonvilles Coach Francis Pola wählte am Samstagabend die zweite Variante nach der desaströsen Vorstellung seiner Formation beim 0:5 (0:1) im Lokalderby beim SV Kornwestheim.