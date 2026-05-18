Bezirksliga Enz/Murr: Der Marbacher Kapitän verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Philipp Bez und der FC Marbach entscheiden das Bezirksliga-Duell gegen den SV Kornwestheim wie schon im Hinspiel mit 2:1 (0:0) für sich durch die Tore von Iaciancio und Yalman.
Nach ein paar Minuten auf dem Feld habe es sich plötzlich komisch angefühlt, erzählt Philipp Bez. Erst dann wurde es dem langjährigen Kapitän des FC Marbach bewusst, dass es sein letzten Heimspiel für den Fußball-Bezirksligisten ist. „Da war ich schon kurz vor der ein oder anderen Träne“, sagt Phlipp Bez. Um so mehr freute er sich, dass er seinen Abschied mit einem Sieg gegen den SV Kornwestheim begehen durfte. 2;1 (0:0) hatte sein Team den frisch gekürten Pokalsieger geschlagen – schon das Hinspiel in Kornwestheim hatten die Marbacher mit demselben Ergebnis gewonnen. „Der Sieg geht in Ordnung, wir hatten die zwingenderen Chancen, von denen aber nur zwei reingegangen sind“, sagte Bez.