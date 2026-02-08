Bezirksliga Enz/Murr: Der FC Marbach sucht weiter nach der Effektivität

1:3 gegen die Spvgg Besigheim: Der FC Marbach verliert auch das zweite Spiel in der Rückrunde und fällt auf Rang neun in der Bezirksliga Enz/Murr zurück.
Es liegt in der Natur der Sache, dass wenn etwas nicht läuft, immer wieder die gleichen Ansätze formuliert werden, um Dinge besser zu machen. Deshalb klingen die Analysen von Steffen Leibold, dem Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Marbach auch immer ein bisschen ähnlich, wenn man die beiden Rückrundenspiele seiner Mannschaft heranzieht, die beide nicht gewonnen werden konnten.