Bezirksliga Enz/Murr: Das neue Gesicht des SV Pattonville

Manchmal hilft der Blick zurück, um sich über den Augenblick zu freuen. Selbiges hat Pattonvilles Interimstrainer Francis Pola nach dem 1:1( 1:1) des SV Pattonville am Sonntagabend nach dem Bezirksliga-Duell gegen den FC Löchgau II gemacht. „Vor einigen Wochen hätten wir das Spiel noch verloren. Für uns ist das ein wirklicher Punktgewinn“, sagte der Fußball-Lehrer.

Ein bisschen geärgert hat er sich aber schon, dass es seine Mannschaft war die das Führungstor des Tabellenvierten durch Justin Sylla nach 16 Minuten mit einem Fehlpass im Mittelfeld selbst eingeleitet hat. Um so größer war dann die Freude, dass seinem Ensemble noch vor der Pause der Ausgleich durch Phillip Kravchenko (32. Minute) gelungen war, der nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 einnetzte.

Freude über neue Stabilität in der Defensive

In der zweiten Halbzeit habe man dann gemerkt, dass der Gegner die Partie unbedingt gewinnen wollte. Der SVP kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. Es blieb ein schwieriges Spiel bis zum Schluss. „Sie haben permanent gedrückt, wir aber standen geordnet, haben den Matchplan weiter gut umgesetzt“, sagt Francis Pola, der sich vor allem über die neue Stabilität in der Defensive freut, die bis vor kurzem noch der große Schwachpunkt bei den Pattonvillern gewesen war. Jetzt zeigt das Team ein neues Gesicht. f

Es waren sogar fast noch drei Punkte drin als Selvedin Shanmugarajah mit einem platzierten Fernschuss aus 25 Metern an Löchgaus Keeper Adrian Schmidt scheiterte. So blieb es beim Remis und dem Gefühl, dass man wieder mit mehr Mut und Selbstvertrauen in die Spiele geht. „Der nächsteAnsatz ist jetzt, dass wir auch noch unser Offensivspiel richten“, sagt Pola. Dann klappt es bald auch mit dem Dreier.