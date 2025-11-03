Bezirksliga Enz/Murr: Das neue Gesicht des SV Pattonville

Beim 1:1 gegen den SV Löchgau II zeigt Fußball-Bezirksligist Pattonville seine stabile Qualität und freut sich über den Punkt gegen den Favoriten.
Manchmal hilft der Blick zurück, um sich über den Augenblick zu freuen. Selbiges hat Pattonvilles Interimstrainer Francis Pola nach dem 1:1( 1:1) des SV Pattonville am Sonntagabend nach dem Bezirksliga-Duell gegen den FC Löchgau II gemacht. „Vor einigen Wochen hätten wir das Spiel noch verloren. Für uns ist das ein wirklicher Punktgewinn“, sagte der Fußball-Lehrer.