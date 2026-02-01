Bezirksliga Enz/murr: Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad

Zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Enz/Murr freut sich der SV Kornwestheim über das Comeback von drei Stammkräften und drei Neuzugänge.
Es war schon ein Wechselbad der Gefühle, durch das die Spieler des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim ihren Trainer Roberto Raimondo genommen haben. Da war das 7:1-Torfestival gegen den großen Favoriten TV Aldingen ebenso dabei wie in der Mitte der Hinrunde dann fünf Niederlagen in Serie, die der Coach dann aber eher als Ergebnis- denn Formkrise seiner Mannschaft einstufte. „Da waren wir fünf Spiele aus dem Tritt. Das war auch dem unrhythmischen Auftakt mit vielen englischen Wochen geschuldet“, sagt Raimondo.