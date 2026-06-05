Auf die Frage, ob er sich schon mit Drita Kosova Kornwestheim beschäftigt hat, kann Francis Pola keine eindeutige Antwort geben: „Einerseits könnte das für uns Thema werden, andererseits ist es noch weit weg“, sagt der Trainer des SV Pattonville. Er und seine Mannschaft hoffen vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Enz/Murr jedenfalls, dass sie sich nicht mit dem aktuellen Zweiten der Kreisliga A 2 befassen müssen, denn in dem Fall würde der SVP die Saison auf dem Relegationsrang beenden und würden dann eben auf die Kornwestheimer treffen.

Pattonville reicht ein Punkt, will aber drei „Wir sind aber nicht blauäugig und auf alles vorbereitet“, sagt Pola. Noch steht seine Mannschaft auf Platz zwölf, was den direkten Klassenverbleib im vierten Bezirksligajahr für den Club bedeuten würde. Das soll auch nach dem 34. Spieltag so bleiben. Dafür müssen die Pattonviller an diesem Samstag (18 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Schwieberdingen mindestens einen Punkt holen. Pattonville hat 35, die Gäste 34 Zähler auf dem Konto.

Auch Tobias Uhse braucht einen engagierten Auftritt wie gegen Pflugfelden. Foto: Peter Mann / Archiv

Durch die 0:5-Pleite am vergangenen Samstag hat Polas Team einen entspannten Abschluss vergeben. Zumindest fällt es bei der Punktekonstellation aber nicht mehr ins Gewicht, dass man sich auch noch im Torverhältnis im Vergleich zu Schwieberdingen verschlechtert hat. Das Training lief gut diese Woche, die Beteiligung war hoch. „Was wir wirklich können, wird sich nach dem Anpfiff zeigen. Für mich ist das Spiel zu 95 Prozent Kopfsache“, sagt Francis Pola. Auch wenn man sich selbst aus der Schlinge ziehen kann, sei man auch von einer guten Schiedsrichterleistung abhängig. Der Trainer hadert immer noch mit der Entscheidung, dass Selvedin Shanmugarajah, einer der Torgaranten in der Mannschaft, für sieben Spiele gesperrt wurde.

Vor einer Woche jedenfalls war sein Team der Drucksituation in Kornwestheim nicht gewachsen. Diesmal traut er seiner Formation mehr zu. „Aber wenn es nicht reicht, dann nehmen wir die Relegation an und fahren eben erst später in den Urlaub“, sagt der Trainer ganz pragmatisch. Pola weist aber auch darauf hin, dass der Druck für den TSV Schwieberdingen ungleich höher ist. Sollte der TSV verlieren und der FV Löchgau II gleichzeitig seine Partie bei FSV 08 Bietigheim-Bissingen II gewinnen, dann wären die Schwieberdinger direkt abgestiegen.

Je nach Ausgang zwei Pattonviller Teams in der Kreisliga A möglich

Sollte am Ende aber der SV Pattonville absteigen, käme es zu einer besonderen Konstellation in den Kreisligen, denn die zweite Mannschaft des SVP hat eine ungleich erfolgreichere Saison hingelegt und steigt ziemlich sicher aus der B-Liga in die A-Klasse auf. Dann wäre Pattonville mit zwei Mannschaften in unterschiedlichen Staffeln in einer Liga vertreten. Dazu hat Francis Pola dann schon eine eindeutige Meinung :„Das hat es tatsächlich schon einmal bei unserem Verein gegeben. Aber daran will ich nun wirklich noch nicht denken.“