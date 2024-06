1 Andreas Willberg dirigiert die Marbacher Chöre bei einem Kantatengottesdienst in der Alexanderkirche. Foto:

Seit er 2020 Bezirkskantor der Evangelischen Kirchengemeinde Marbach wurde, hat Andreas Willberg viel bewegt – auch als Leiter der Chöre und Organist. Am Wochenende führt er in der Alexanderkirche Joseph Haydns „Die Schöpfung“ auf.











Link kopiert



„ Jedes Mal schießt Adrenalin durch den Körper.“ Andreas Willberg schwärmt. Als Leiter der Marbacher Kantorei, Kinderkantorei und des Chorensembles Marbach sowie Organist der Stadt- und Alexanderkirche ist er oft im Auftrittsmodus. Aber es ist Außergewöhnliches, das der Bezirkskantor der Evangelischen Kirchengemeinde Marbach am Wochenende präsentiert: Am 23. Juni 2024 wird in der Alexanderkirche Joseph Haydns „Die Schöpfung“ aufgeführt, am Tag davor zehn Szenen für Kinder in „Raphaels Auftrag“. An Haydns Meisterwerk arbeiten seit Monaten das Ensemble Primavera in sinfonischer Besetzung, die Chorvereinigung Liederkranz Marbach, die „Gesangsklasse 7“ des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und nicht zuletzt die Marbacher Kantorei und das Chor-Ensemble Marbach.