1 Der Platz ist offen und lässt vielfältige Nutzung zu. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Corona-Krise hat die Defizite des beliebten Stuttgarter Platzes offen zu Tage gelegt. Nun wollen die Bezirksbeiräte im Süden die dortige Infrastruktur aufforsten. Unter anderem soll ein größeres Klo her.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











S-Süd - Der Marienplatz ist ein Erfolgsmodell, darüber ist man sich im Bezirksbeirat Süd fraktionsübergreifend einig. Über die Jahre hat sich der Ort zum Liebling nicht nur der Sommersaison gemausert. Dass sehr unterschiedliche Bevölkerungsteile, Anwohner wie Reig’schmeckte sich dort wohl fühlen, verdankt sich auch dem Umstand, dass hier schon rein räumlich wenig festgelegt und vieles möglich ist. Doch einig sind sich die Fraktionen des Bezirksbeirates auch darüber, dass am Platz so manches fehlt: Die Corona-Situation habe die Defizite noch stärker sichtbar gemacht und erfordere bis zum Sommer 2021 deutliche Nachjustierungen, heißt es in einem gemeinsamen Antrag an die Stadtverwaltung.