Marco-Oliver Luz muss sein Amt als Bezirksvorsteher von Degerloch niederlegen. Das wurde am Mittwoch, 30. November, dem Bezirksbeirat bekanntgegeben. Luz wechselt im Januar in das Referat Soziales und gesellschaftliche Integration. Die Gründe dafür sind gesundheitlicher Natur.

„Wir bedauern es, dass Marco-Oliver Luz sein Amt nicht mehr so mit Leben füllen kann, wie er sich es vorstellt. Für die in Degerloch geleistete Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken“, wird der Erste Bürgermeister Fabian Mayer in einer Pressemitteilung zitiert. Er freue sich, dass sich Luz nun an anderer Stelle der Verwaltung für die sozialen Belange der Stadt einsetzen könne. Die Stelle des Degerlocher Bezirksvorstehers werde noch dieses Jahr ausgeschrieben und im kommenden Jahr neu besetzt.

Luz schrieb dem Bezirksbeirat: „Mir ist in meinem Berufsleben noch nie etwas so schwergefallen, wie nun Degerloch verlassen zu müssen, auch wenn ich weiß, dass es für meine Gesundheit und die Zukunft des Stadtbezirks die einzig vernünftige Lösung darstellt. Es war mir eine große Ehre und ein großes Glück in meinem Berufsleben, Bezirksvorsteher gewesen sein zu dürfen.“