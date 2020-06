Mutter und Tochter tot in Wohnung gefunden

Beziehungstat in Allmersbach im Tal vermutet

1 In Allmersbach im Tal sind eine Mutter und ihre Tochter tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Am Sonntagvormittag werden in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) eine 41-Jährige und ihre neunjährige Tochter tot in ihrer Wohnung gefunden. Unter dringendem Verdacht steht der Ex-Freund der Frau.

Allmersbach im Tal - Eine 41-jährige Frau sowie ihre neunjährige Tochter sind am Sonntagvormittag tot in ihrer Wohnung in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) aufgefunden worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen berichtet, steht ein 36-jähriger Mann im Verdacht, die beiden getötet zu haben.

Aus seinem Verwandtenkreis sei am Sonntagmorgen die Meldung bei der Polizei eingegangen, der Mann könnte seine Ex-Freundin und deren Tochter getötet haben. Als die Polizei gegen 10 Uhr in der Straße „Im Wacholder“ eintraf, fanden die Beamten die Frau und das Kind tot in ihrer Wohnung. Für beide kam laut der Polizei jede Hilfe zu spät. Wie die 41-Jährige und die Neunjährige ums Lebens kamen, dazu kann die Polizei derzeit nichts sagen.

Wo sich der unter Verdacht stehende 36-Jährige befindet, ist derzeit noch unklar. Er ist vermutlich mit einem roten Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen VAI-SH 99 unterwegs. Die Fahndungsmaßnahmen laufen – auch im Kreis Ludwigsburg ist die Polizei verstärkt durch das SEK auf der Suche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgenommen. Es befanden sich neben Kräften der Kriminalpolizei einige Streifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise auf das Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 0 71 51/95 00 entgegengenommen.