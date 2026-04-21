Beziehungstat im Kreis Biberach: Verdächtiger nach Messerangriff in Hotel festgenommen

Ein Mann soll in Ummendorf zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen festgenommen.
Nach einem Angriff auf mehrere Menschen in einem Hotel in Ummendorf (Landkreis Biberach) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 35-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler mit. Der Mann soll in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben - eine 31 Jahre alte Frau und einen 25-jährigen Mann. Es handelte sich laut Polizei dabei wohl um eine Beziehungstat. Zudem soll der 35-Jährige einen weiteren Mann leicht verletzt haben.