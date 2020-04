1 Die Beamten brachten den Mann in eine psychiatrische Einrichtung (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 36-Jähriger streitet sich mit seiner Partnerin, wird handgreiflich und holt zwei Küchenmesser. Die Frau verletzt sich leicht – die Polizei muss den aggressiven Mann an Händen und Füßen fesseln.

Marbach am Neckar - Ein Beziehungsstreit zwischen einem 36-Jährigen und seiner 23 Jahre alten Freundin ist am Sonntagabend in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) eskaliert. Das Paar war gegen 21.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus südlich der Schillerhöhe wegen des Konsums von Alkohol in Streit geraten, wie die Polizei mitteilt.

Aus den anfangs verbalen Streitigkeiten wurde eine körperliche Auseinandersetzung und der 36-Jährige griff nach zwei Küchenmessern. Die Frau verletzte sich leicht. Wie genau, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Die Polizeibeamten fesselten den sehr aggressiven Mann vor Ort an Händen und Füßen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.