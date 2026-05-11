Ein junger Mann sucht Rat in einem Internetforum, weil seine Partnerin sich „austoben“ möchte, während er auf der Couch schläft. Die Reaktionen der Nutzer fallen drastisch aus und zeichnen ein düsteres Bild für die gemeinsame Zukunft des Paares.
Die Geschichte beginnt klassisch und für viele Paare schmerzhaft nachvollziehbar. Nach drei Jahren Beziehung, die als Fernbeziehung startete und schließlich in einer gemeinsamen Wohnung im Haus der Eltern des Mannes mündete, hat sich der Alltag eingeschlichen. Der 22-jährige Verfasser gibt offen zu, dass die Aufmerksamkeit nachgelassen hat und er seine Freundin wohl zu oft als selbstverständlich wahrgenommen hat. Doch die Reaktion seiner 20-jährigen Partnerin auf diese Flaute sorgt nun für eine hitzige Debatte.