Das Promi-Paar Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) hat sich mit einem gleichlautenden Instagram-Statement an seine Fans gewandt. „Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern“, heißt es darin. Zuvor hatten mehrere Medien über einen heftigen Beziehungsstreit berichtet.

„Wir verstehen, dass viele Fragen haben“, erklärten die beiden als Reaktion darauf, und weiter: „Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird.“

Lombardi ist zurzeit als DSDS-Jury-Mitglied zu sehen

Lombardi ist zurzeit als Jury-Mitglied in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu sehen. Erst kürzlich hatten der Sänger und die Influencerin die Geburt ihres zweiten Sohnes bekanntgegeben. „Wir sind unglaublich glücklich, euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist“, schrieb das Paar am 23. August auf Instagram. Ihre Herzen seien „gefüllt mit Liebe“. „Es ist so schön, zu sehen, wie unsere Familie wächst.“ Außerdem hat das Paar Sohn Leano. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hatte Pietro Lombardi 2015 bereits Alessio bekommen.

Lombardi, geboren in Karlsruhe, wurde 2011 als Gewinner der achten Staffel von DSDS bekannt. Erfolg hatte er seitdem unter anderem mit Hits wie „Call My Name“, „Senorita“ und „Phänomenal“.