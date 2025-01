Beziehungs-Aus nach 20 Jahren: Jessica Alba teilt nach Trennung Botschaft über Vergebung und Güte

Wenige Tage nachdem Jessica Alba (43) ihre Trennung von Ehemann Cash Warren (46) nach fast 17 Ehejahren via Instagram bestätigt hat, lässt die Schauspielerin erneut auf ihrem Social-Media-Account in ihre derzeitige Gefühlswelt blicken. Am Dienstag, 21. Januar, teilte sie einen Post des Autors und Meditationscoaches Diego Perez, der als Yung Pueblo bekannt ist, in ihrer Instagram-Story.

"Wie baut man ein gutes Leben auf?", ist die Überschrift des Beitrags, den Alba mit ihren 20,6 Millionen Followern geteilt hat. Danach werden Instruktionen aufgelistet. "Folge unerbittlich deiner Intuition. Verbünde dich mit Menschen, die auch gerne wachsen", so Perez' Rat. "Übernimm Verantwortung für deine Heilung. Liebe dich selbst so sehr, dass du dich in deinem eigenen Körper und Geist zu Hause fühlst. Bringe dir selbst bei, zu vergeben. Höre nie auf, ein gütiger Mensch zu sein." Alba fügte den spirituellen Worten in ihrem eigenen Post eine weitere Überschrift hinzu: "This" (dt. Dies).

Schon in ihrer Trennungsmitteilung hat die US-Amerikanerin ihr neues Leben eingeläutet. "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation - sowohl als Individuum als auch in Partnerschaft mit Cash", schrieb Alba am 16. Januar in ihrem Instagram-Feed über das Ehe-Aus. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und jetzt ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Evolution als Individuen beginnen." Sie würden sich weiterhin mit Liebe, Güte und Respekt füreinander begegnen und für immer eine Familie sein.

Alba und Filmproduzent Warren trafen sich zum ersten Mal am Set ihres Superheldenfilms "Fantastic Four" (2005). Er arbeitete in der Produktionscrew, sie stand vor der Kamera. Das Paar heiratete 2008 und zieht drei gemeinsame Kinder groß: Honor (16), Haven (13) und Hayes (7).