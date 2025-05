Beziehungen zu den USA: Merz will mit Trump in die Pfalz

Merz will mit Trump in die Pfalz

1 Der kleine Winzerort Kallstadt an der Weinstraße ist der Heimatort von Trumps Vorfahren. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa/dpa-tmn

Telefoniert hat Merz mit Trump nun schon zweimal. «In Kürze» will er ihn in Washington besuchen. Das ist aber noch nicht alles.











Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit Donald Trump den Heimatort von dessen Vorfahren in der Pfalz besuchen, sollte der US-Präsident seiner Einladung nach Deutschland folgen. "Ich habe ihn eingeladen, nach Deutschland zu kommen, uns zu besuchen in seiner Heimatstadt Bad Dürkheim. Und ich werde mit ihm zusammen da hinfahren", kündigte Merz auf dem CDU-Wirtschaftstag in Berlin an.