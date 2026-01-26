Beziehungen stärken: Warum wir den Satz „Reiß dich mal zusammen!“ nicht sagen sollten

Wir neigen oft dazu, die Erlebnisse anderer abzutun. Warum das nicht hilft und sogar gefährlich sein kann, erklärt die Psychotherapeutin Katharina Henz.
Wir alle haben schon zu Partner, Freunden und Kollegen Sätze gesagt, wie „Ist doch nicht so schlimm!“, „Das wird schon wieder!“ oder „Reiß dich zusammen!“ Die Wiener Psychotherapeutin Katharina Henz hat ein Buch über eine Technik geschrieben, mit der wir anderen auf Augenhöhe begegnen und so bessere Beziehungen führen: Validieren. Im Interview erklärt sie, warum das eigentlich simpel ist.