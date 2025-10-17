Schauspieler Ben Stiller zeigt sich dankbar für seine Ehe mit Christine Taylor. Das Paar hatte sich 2017 getrennt, fand aber während der Pandemie wieder zueinander. Jetzt sei die Beziehung an einem Punkt, "an dem wir über all diese Dinge sprechen können".

Ben Stiller (59) und Christine Taylor (54) haben eine schwere Ehekrise überstanden: Nach fünf Jahren Trennung sind die beiden seit 2022 wieder ein Paar. Jetzt sprach der Schauspieler erneut über seine wiederbelebte Ehe - und lässt erkennen, dass die Beziehung heute stärker ist als je zuvor.

Bei den Dreharbeiten zur Dokumentation über seine Eltern, das Comedy-Duo Jerry Stiller (1927-2020) und Anne Meara (1929-2015), habe Taylor ihn sehr unterstützt. "Ich habe es wirklich geschätzt, dass wir an einem Punkt in unserer Beziehung sind, an dem wir über all diese Dinge sprechen können", sagte Stiller dem US-Magazin "People". Seine Ehefrau habe "schon immer diese erstaunliche Sichtweise" auf Dinge gehabt. Umso dankbarer sei er, "an einem Punkt angelangt" zu sein, an dem er offen mit ihr reden könne.

Trennung und Comeback

Ben Stiller und Christine Taylor lernten sich 1999 am Set der TV-Serie "Heat Vision and Jack" kennen und heirateten bereits ein Jahr später. Gemeinsam standen sie für "Zoolander" und "Dodgeball - Voll auf die Nüsse" vor der Kamera. Nach 17 Ehejahren verkündete das Paar 2017 in einer gemeinsamen Erklärung aber, es habe "mit großer Liebe und Respekt füreinander" entschieden, "getrennte Wege zu gehen".

Die Corona-Pandemie brachte die Eheleute schließlich wieder zusammen. Während des Lockdowns lebten sie mit ihren Kindern Ella (23) und Quinlin (20) unter einem Dach und näherten sich wieder an. 2022 bestätigte Stiller in einem Interview mit "Esquire" das Liebes-Comeback.

In dieser Zeit begann Stiller auch mit den Dreharbeiten zu "Stiller & Meara: Nothing Is Lost". Beim Entwickeln der Doku habe er festgestellt, "dass es so viele Elemente in unserer Beziehung gab, die in gewisser Weise die Beziehung meiner Eltern widerspiegelten, was mir gar nicht bewusst war", erzählte der "Nachts im Museum"-Star dem Magazin. Jerry Stiller und Anne Meara waren rund 50 Jahre lang verheiratet.

"Stiller & Meara: Nothing Is Lost" läuft seit dem 17. Oktober in ausgewählten Kinos und ist ab 24. Oktober auf Apple TV+ verfügbar.