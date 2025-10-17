Schauspieler Ben Stiller zeigt sich dankbar für seine Ehe mit Christine Taylor. Das Paar hatte sich 2017 getrennt, fand aber während der Pandemie wieder zueinander. Jetzt sei die Beziehung an einem Punkt, "an dem wir über all diese Dinge sprechen können".
Ben Stiller (59) und Christine Taylor (54) haben eine schwere Ehekrise überstanden: Nach fünf Jahren Trennung sind die beiden seit 2022 wieder ein Paar. Jetzt sprach der Schauspieler erneut über seine wiederbelebte Ehe - und lässt erkennen, dass die Beziehung heute stärker ist als je zuvor.