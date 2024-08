Bezahlverfahren: Girocard führende bargeldlose Bezahlmethode an der Kasse

1 Bezahlen mit der Girocard wird immer populärer (Archivfoto). Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

«Nur Bares ist Wahres» - Die Liebe der Deutschen zum Bargeld ist legendär. Dabei bezahlen sie immer öfter ohne Schein und Münze. Davon profitiert auch die Girocard - die viele noch anders nennen.











Link kopiert



Frankfurt/Berlin - Ob in der Eisdiele, beim Bäcker oder im Schwimmbad: Statt mit Münzen und Scheinen zu bezahlen, nutzen immer mehr Menschen in Deutschland bargeldlose Bezahlverfahren. Dabei zücken Kundinnen und Kunden am häufigsten die Girocard, die im Volksmund häufig noch "EC-Karte" genannt wird. Nach einer Statistik der Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme lag die Anzahl der Bezahlvorgänge im ersten Halbjahr 2024 bei rund 3,84 Milliarden, was einem Zuwachs von 5,3 Prozent entspricht. Damit bleibe die Girocard das beliebteste bargeldlose Zahlungsmittel hierzulande.