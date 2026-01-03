Wo Flüchtlingbauten standen, sind seit 2014 auf dem Killesberg günstige Mietwohnungen geplant. 2027 sollten sie zur Bauausstellung (IBA) fertig werden. Davon ist keine Rede mehr.
Es sollte ein Vorzeigeprojekt werden: bezahlbare Mietwohnungen auf dem hochpreisigen Stuttgarter Killesberg. Nur einen Steinwurf vom Empfangsgebäude für die Internationale Bauausstellung 2027 entfernt sollte ein nachhaltiger Mix mit bestem Energiestandard in rund 120 Wohneinheiten entstehen. Für fünf sogenannte Wolken- und 17 Stadthäuser waren vor Jahren Wohncontainer für Flüchtlinge vom ehemaligen Messeparkplatz Rote Wand geräumt worden. Doch statt Baggerfahrern und Bauarbeitern beschäftigt die Brachfläche am Kochenhof heute Anwälte und das Verwaltungsgericht.