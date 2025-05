Bezahlbare Mieten in Stuttgart: Wo Wohnraum noch ein Sozialgut ist

1 Großbaustelle Molchweg in Stuttgart-Weilimdorf: Die LBG hat mit dem zweiten Bauabschnitt Richtfest gefeiert. Foto: Lichtgut

Die Landesbaugenossenschaft LBG feiert in Weilimdorf erneut Richtfest. Die städtische SWSG hat den Grundstein für 400 Wohnungen gelegt. Doch das ist die Ausnahme.











Grundsteinlegungen und Richtfeste für größere Mietwohnungsprojekte sind in Baden-Württemberg mittlerweile selten gewordene Anlässe zum Feiern. Gerade erst hat das Statistische Landesamt für 2024 einen Rückgang von 16 Prozent bei den Baufertigstellungen gemeldet. Umso erfreulicher erscheint es deshalb für Stuttgart, dass in diesem Monat die städtische Wohnungsbautochter SWSG mit dem Bau von 396 Wohnungen an der Böckinger Straße in Zuffenhausen begonnen hat, und dass die Landesbaugenossenschaft Baden-Württemberg (LBG) in Weilimdorf-Bergheim zum Richtfest für den zweiten Bauabschnitt am Molchweg eingeladen hatte.