Beyoncé und Jay-Z: Umzug nach England soll geplatzt sein

Beyoncé und Jay-Z sollen sich bereits ein Grundstück in den Cotswolds ausgesucht haben, nun wollen die beiden aber wohl doch nicht nach England. Das steckt dahinter.
Der Umzug von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) nach Großbritannien fällt angeblich aus. Der Grund: Das Grundstück, das die beiden US-Stars erwerben wollten, ist laut "The Sun" von Überschwemmungen bedroht. Dem Bericht zufolge hatte das Ehepaar geplant, in den Cotswolds für 7,5 Millionen Pfund (etwa 8,5 Millionen Euro) ein Stück Land zu kaufen. Eine Baugenehmigung für ein Haus mit sieben Schlafzimmern soll es ebenfalls gegeben haben.