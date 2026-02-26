Beyoncé und Jay-Z: Umzug nach England soll geplatzt sein

Beyoncé und Jay-Z sollen sich bereits ein Grundstück in den Cotswolds ausgesucht haben, nun wollen die beiden aber wohl doch nicht nach England. Das steckt dahinter.

Der Umzug von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) nach Großbritannien fällt angeblich aus. Der Grund: Das Grundstück, das die beiden US-Stars erwerben wollten, ist laut "The Sun" von Überschwemmungen bedroht. Dem Bericht zufolge hatte das Ehepaar geplant, in den Cotswolds für 7,5 Millionen Pfund (etwa 8,5 Millionen Euro) ein Stück Land zu kaufen. Eine Baugenehmigung für ein Haus mit sieben Schlafzimmern soll es ebenfalls gegeben haben.

Eine Quelle sagte dem Blatt zufolge: "Der Kauf dieses Grundstücks durch Beyoncé und Jay-Z war das Gesprächsthema Nummer eins in den Cotswolds." Die Anwohner hätten sich bereits auf die neuen berühmten Nachbarn gefreut. Die werden wohl aber nicht kommen. "Das Grundstück, das sie ins Auge gefasst hatten, ist noch immer nicht verkauft", heißt es von dem Insider weiter. Ein anderes Paar habe Interesse gezeigt. "Es handelt sich um ein hochwassergefährdetes Gebiet, was die Pläne sicherlich gedämpft hat - insbesondere angesichts der starken Regenfälle im letzten Monat", so die Quelle.

Viele Stars leben in den Cotswolds

Zuvor hatte unter anderem "Oxford Mail" berichtet, dass Beyoncé und Jay-Z für das Grundstück in England Interesse gezeigt hätten. "Da es in der Nähe ihrer Freunde Ellen DeGeneres und Portia de Rossi liegt und Simon Cowell und die Beckhams als Nachbarn hat, hielt sie es für ein ideales Zuhause für ihre Familie in Großbritannien", so ein Insider.

Aber auch Ellen DeGeneres (68) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (53) sind angeblich nicht mehr so oft in den Cotswolds anzutreffen. Sie haben sich offenbar ein neues Haus in ihrer Heimat USA gekauft. Das Anwesen soll im kalifornischen Montecito liegen.

Dem "People"-Magazin zufolge, das über den Hauskauf berichtete, soll es zwar vorerst keine endgültige Rückkehr in die USA geben. Offenbar fehlt DeGeneres und Portia de Rossi aber einiges in England. Eine Quelle aus der Immobilienbranche erklärte laut "People", dass das Paar seit seinem Umzug in die Cotswolds im Jahr 2024 "das kalifornische Wetter und die Pferdeszene vermisst". Die beiden wollen ihre Zeit zwischen Großbritannien und Montecito aufteilen, so ein Insider.