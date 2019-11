(ros/spot) , 17.11.2019 - 18:49 Uhr , aktualisiert am 17.11.2019 - 18:49 Uhr

1 Beyoncé zeigt auch auf der Bühne viel Haut Foto: A.RICARDO / Shutterstock.com

Sängerin Beyoncé postet drei Bilder von sich in einem aufregenden Paillettenkleid - und ihre Follower verteilen millionenfach Likes für jedes Foto.

Sängerin Beyoncé (38, "Sweet Dreams") begeistert ihre Fans mit drei Bildern von sich, auf denen sie ein glitzerndes, fleischfarbenes Paillettenkleid trägt. Nachdem sie die Aufnahmen, die sie jeweils aus einem anderen Blickwinkel zeigen, bei Instagram gepostet hatte, verteilten ihre Follower umgehend millionenfach Likes für jedes der drei Fotos. Das erste zählt aktuell 4,2 Millionen, die anderen beiden 2,4 und 2,9 Millionen.

Beyoncé trug das figurbetonte Kleid bei der "Shawn Carter Foundation Gala". Die Veranstaltung für die Wohltätigkeitsorganisation ihres Ehemanns Jay-Z (49, "The Blueprint") - bürgerlich Shawn Carter - fand an diesem Wochenende im Hard Rock Casino in Florida statt.