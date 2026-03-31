Bewusster Rückzug auf dem Höhepunkt: Zendaya will sich nach arbeitsintensivem Jahr Auszeit nehmen

Mindestens fünf hochkarätige Projekte in nur zwölf Monaten: Von "The Drama" bis "Dune: Part Three" dominiert Zendaya 2026 die Leinwände. Jetzt hat die Schauspielerin eine anschließende Auszeit angekündigt.
"The Drama", "Euphoria", "Dune" und mehr: Zendaya (29) steht vor dem arbeitsintensivsten Jahr ihrer bisherigen Karriere und plant bereits jetzt einen anschließenden Rückzug aus der Öffentlichkeit. Mit mindestens fünf hochkarätigen Projekten, die im Laufe des Jahres 2026 veröffentlicht werden, dominiert die Schauspielerin die Kinoleinwände und Streamingdienste in einer Frequenz, die kaum Zeit zum Durchatmen lässt.