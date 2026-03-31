Bewusster Rückzug auf dem Höhepunkt: Zendaya will sich nach arbeitsintensivem Jahr Auszeit nehmen

Mindestens fünf hochkarätige Projekte in nur zwölf Monaten: Von "The Drama" bis "Dune: Part Three" dominiert Zendaya 2026 die Leinwände. Jetzt hat die Schauspielerin eine anschließende Auszeit angekündigt.

"The Drama", "Euphoria", "Dune" und mehr: Zendaya (29) steht vor dem arbeitsintensivsten Jahr ihrer bisherigen Karriere und plant bereits jetzt einen anschließenden Rückzug aus der Öffentlichkeit. Mit mindestens fünf hochkarätigen Projekten, die im Laufe des Jahres 2026 veröffentlicht werden, dominiert die Schauspielerin die Kinoleinwände und Streamingdienste in einer Frequenz, die kaum Zeit zum Durchatmen lässt.

"Werde untertauchen müssen" In einem Interview mit "Fandango" drückte Zendaya jetzt aus, wie dankbar sie für die Unterstützung ihrer Fans ist. Sie zeigte sich aber auch nachdenklich, was ihre ständige Präsenz in der Öffentlichkeit angeht. Die Schauspielerin kündigte an, dass sie nach diesem intensiven Jahr eine bewusste Pause einlegen wird, um sich dem medialen Druck zu entziehen.

"Ich hoffe nur, dass ihr mich dieses Jahr nicht sattbekommt, denn ich sage euch was - ich werde für eine Weile verschwinden. Ich werde für ein kleines bisschen untertauchen müssen", so die 29-Jährige.

In diesen Filmen ist Zendaya 2026 noch zu sehen

Den Auftakt des Zendaya-Kinojahres macht das am 3. April startende Beziehungsdrama "The Drama", in dem sie an der Seite von Robert Pattinson die Buchhändlerin Emma Harwood spielt. Nur wenige Tage später, am 12. April, kehrt sie für die langersehnte finale Staffel von "Euphoria" als Rue auf die Bildschirme zurück.

Der Sommer steht daraufhin ganz im Zeichen ihrer Zusammenarbeit mit Tom Holland. Am 17. Juli erscheint das Epos "The Odyssey" unter der Regie von Christopher Nolan, gefolgt von dem nächsten großen Marvel-Blockbuster "Spider-Man: Brand New Day" am 31. Juli. Das Jahr gipfelt schließlich in einem monumentalen Doppel-Release am 18. Dezember, wenn sowohl der Sci-Fi-Epos "Dune: Part Three" als auch potenziell "Avengers: Doomsday" in die Kinos kommen.