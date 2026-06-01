Bewusster Konsum im Alltag: „Ich bin eine richtig schlechte Shoppingbegleitung geworden“ – wie eine Stuttgarterin zwischen Matcha-Hype und Social Media ihren Weg fand

Anja Chrzanowska (27) zeigt wie nachhaltiges Leben schon mit kleinen Entscheidungen im Alltag beginnt. Bald wird sie sich auf dem Kesselfestival engagieren. Warum?
Mango für unter einem Euro, Fast Fashion, Matcha-Hypes - was für viele zum Lifestyle gehört, gibt Anja Chrzanowska eher Anlass zum Nachdenken. „Ich bin inzwischen eine richtig schlechte Shoppingbegleitung“, sagt sie und lacht. Die 27-jährige Stuttgarterin denkt bei Kleidung nämlich inzwischen weniger an schnelllebige Trends, sondern eher daran, woher sie kommt und ob sie auch wirklich gebraucht wird: „Ich glaube, es sind genau diese vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, die am Ende wirklich etwas verändern können.“