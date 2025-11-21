Cheyenne Ochsenknecht und ihr Ehemann Nino Sifkovits führen ein Leben zwischen Hof, Familie und TV-Kameras. Im Interview verrät die zweifache Mutter, wie sie und Nino bei all dem Trubel ihre Beziehung stark halten - und warum gemeinsame Zeit für sie das Wichtigste ist.
Cheyenne Ochsenknecht (25) und Nino Sifkovits (30) sind ein echtes Power-Paar. Gemeinsam meistern sie den Spagat zwischen Familienleben und Karriere. Auf ihrem Hof in der Steiermark führen sie mit ihren beiden Kindern ein bodenständiges, naturverbundenes Leben. In TV-Formaten wie "Diese Ochsenknechts" und "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" gewähren sie private Einblicke in ihren Alltag.