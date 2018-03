Baden-Württemberg Versuchte Vergewaltigung in Flüchtlingsheim

Von red/dpa 07. März 2018 - 17:04 Uhr

Sie hatte ihn nur nach dem Weg gefragt. Er hatte wohl andere Pläne (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 24 Jahre alter Mann, der nicht in einem Flüchtlingsheim wohnt, hat offenbar versucht, in Karlsruhe eine Frau zu vergewaltigen. Die Bewohner hörten die Schreie des Opfers und kamen zur Hilfe.

Karlsruhe - Ein 24 Jahre alter Mann soll versucht haben, in der Karlsruher Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) eine Frau zu vergewaltigen. Er wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Den Angaben zufolge hatte ihn die Frau kurz nach Mitternacht in der Stadt angesprochen, um nach dem Weg zur LEA zu fragen.

Mehr zum Thema

Den Sicherheitsdienst verständigt

Der 24-Jährige begleitete die Frau dorthin und brachte sie auch auf ihr Zimmer. Dann habe er sie angefasst, bedroht und angegriffen. Als die Frau schrie, kam ein Bewohner zur Hilfe und verständigte den Sicherheitsdienst. Der Mann selbst war nicht in der Unterkunft untergebracht, wie es weiter hieß.