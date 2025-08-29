Von außen fallen die drei neuen Gebäude in Ludwigsburg-Poppenweiler positiv auf. Bewohner haben allerdings eine lange Mängelliste und üben Kritik am Bauträger.
Die drei neuen Mehrfamilienhäuser am Ortsrand von Poppenweiler in Richtung Neckarweihingen fallen auf. Sie stehen erst wenige Jahre und wirken wie ein Paradebeispiel für den so dringend benötigten Wohnungsbau. 21 Wohneineinheiten sind in der Anlage entstanden, von außen wirkt alles modern und wie ein echter Wohntraum. Für viele Bewohner ist es aber eher ein Albtraum geworden.