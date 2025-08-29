Von außen fallen die drei neuen Gebäude in Ludwigsburg-Poppenweiler positiv auf. Bewohner haben allerdings eine lange Mängelliste und üben Kritik am Bauträger.

Die drei neuen Mehrfamilienhäuser am Ortsrand von Poppenweiler in Richtung Neckarweihingen fallen auf. Sie stehen erst wenige Jahre und wirken wie ein Paradebeispiel für den so dringend benötigten Wohnungsbau. 21 Wohneineinheiten sind in der Anlage entstanden, von außen wirkt alles modern und wie ein echter Wohntraum. Für viele Bewohner ist es aber eher ein Albtraum geworden.

Mehrere Bewohner, die anonym bleiben wollen, haben sich an diese Zeitung gewandt, um auf Missstände hinzuweisen und ein schiefes Bild in der Öffentlichkeit gerade zu rücken. Was von außen wie die perfekte moderne Wohnidylle aussieht, offenbart aus Sicht dieser Bewohner bei genauerem Hinschauen viele Probleme – von Pfusch am Bau über eine untätige Hausverwaltung bis hin zur fehlenden Kommunikation mit dem Bauträger.

Doch der Reihe nach: 2018 war die Freude groß, als die HP Wohnresidenzen den Zuschlag für das Projekt erhielt. Das Unternehmen ist eine Tochterfirma der Unternehmer Erwin Paulus und Klaus Holzwarth. Paulus ist inzwischen raus, Holzwarth Geschäftsführer. Durch den Neubau sollte dringend benötigter Wohnraum entstehen und die Pläne machten auch städtebaulich etwas her.

Der Wasserschaden im Stromverteilerraum besorgt die Bewohner besonders. Foto: privat

Die Eigentumswohnungen wurden teils an Menschen verkauft, die selbst dort einzogen, teils an Vermietende. Schon bald gab es für die Käufer aber einen ersten Schrecken, denn die Fertigstellung verzögerte sich immer mehr. Von zwei Jahren sprechen einige der Bewohner. Der Grund: Es gab Probleme mit dem Beton. Die Folge: Viele Neueigentümer mussten improvisieren, lebten teilweise mehr als eineinhalb Jahre zwischen gepackten Koffern und in beengten Verhältnissen in Ausweichquartieren, teilweise auch in Hotels.

„Da hat es schon begonnen, dass die Kommunikation mit HP einfach nicht stattgefunden hat“, bemängelt eine Wohnungseigentümerin. Neuigkeiten von der Baustelle habe man stets über andere Poppenweiler erfahren, den Eigentümern selbst sei es verboten gewesen, die Baustelle zu betreten. Gleichzeitig sei diese nicht abgeschlossen worden und so habe jeder Unbefugte am Wochenende hinein können. Das habe unter anderem zu Diebstahl geführt.

Mehrere Wasserschäden seit Bezug der neuen Wohnungen

Obwohl es lange Verzögerungen gab und den Käufern kein Einblick in die Baustelle gewehrt worden sei, seien sie zur Abnahme der Wohnungen gedrängt worden. Sie wollten teilweise auch einfach schnellstmöglich in die Wohnungen, für die sie bereits bezahlt hatten. Im Nachhinein wohl ein Fehler, wie einige der Käufer jetzt meinen. Die bösen Überraschungen blieben nämlich auch nach dem Einzug 2023 für viele nicht aus.

Gleich mehrere Wasserschäden seien seither aufgetreten und auf Pfusch am Bau zurückzuführen. Teilweise sei minderwertiges Material verwendet worden, etwa bei Fußbodenheizungen, weshalb es immer wieder zu Wasserschäden komme. Weil die Tiefgarage unter den Häusern nicht abschüssig angelegt sei, staue sich Regenwasser an der Wand des mittleren Hauses. Die Folge: feuchte und schimmlige Keller, die nicht genutzt werden können.

Die Reaktion von Hausverwaltung und HP: Falsches Lüften sei die Ursache für die schimmligen Keller. „Wir haben das Gefühl, dass die jetzt unser Geld haben und wir nun nur noch lästig für sie sind“, sagt eine Eigentümerin. Wasser trete bei viel Regen zudem auch im Elektroraum auf, wo Stromzähler und Leitungen liegen. Das hätten die Bewohner nur durch Zufall entdeckt und die Feuerwehr informiert. Von der Hausverwaltung hätten sie nur den Rat bekommen, einen Eimer hinzustellen.

Fehler bei Betonarbeiten führten zu längerem Baustopp

Die Mängelliste geht noch weiter und führt über vernichtete Pflanzen und fehlerhafte Lüftungen bis zu rissigen Rohren. Was die Leute dort hält? Ihr investiertes Geld, die starke Eigentümergemeinschaft und die Hoffnung, bald mit dem Bauträger immer weniger zu tun zu haben. „Wir leben gerne hier, aber diese ganzen Mängel und wie mit uns umgegangen wird, das macht einem einfach zu schaffen“, sagt ein anderer Bewohner.

„Durch die Verzögerung im Bau am Anfang haben wir leider einen Vertrauensverlust“, nimmt Bauträger Klaus Holzwarth Stellung zu den Vorwürfen. Richtig sei, dass es einen neunmonatigen Baustopp gegeben habe. Da seien Fehler bei der ausführenden Firma gemacht worden, die allerdings in den vergangenen Jahrzehnten als zuverlässiger Partner gegolten habe.

Holzwarth sieht Schuld für feuchte Keller zum Teil bei Bewohnern

Dadurch sei von Anfang an der Wurm drin gewesen, denn in der Folge war es herausfordernd, Handwerker zu den nun verschobenen Terminen zu bekommen. „Wir haben dann vor allem versucht, die Baustelle voranzutreiben“, sagt Holzwarth zum Vorwurf, unzureichender Kommunikation. Vieles habe man selbst erst in Erfahrung bringen müssen und daher vielleicht nicht in der gewünschten Geschwindigkeit geantwortet.

Abgesehen von den Problemen mit dem Beton habe es aber keine strukturellen Mängel gegeben, meint der Bauträger. Die feuchten Keller rührten seiner Ansicht nach zum einen davon, dass bei Neubauten der Beton immer noch Feuchtigkeit abgebe und zum anderen aus falschem Lüften. Auch sei die Frage, was in den Kellern gelagert werde.

Bauträger sieht Kommunikation nicht als großes Problem

Den Vorwurf, dass minderwertiges Material verwendet wurde, lässt Holzwarth nicht gelten. Es gebe Standards, an die sich auch die Handwerker aus dem europäischen Ausland als Subunternehmer halten müssen. Gleichwohl bestätigt er ungewöhnlich viele Wasserschäden, deren Ursachen hingen aber nicht zusammen.

Holzwarth betont, dass er als Bauträger eine Mitarbeiterin beauftragt habe, sich mit allen Problemen der Käufer zu befassen. Sie sei mehrmals die Woche vor Ort und er habe die Rückmeldung, dass man mit deren Arbeit zufrieden sei. Die Hausverwaltung wiederum habe nichts mit seiner Unternehmensgruppe zu tun.

Grundsätzlich zeigt sich Holzwarth bemüht, ein besseres Verhältnis zu den kritischen Bewohnern zu erreichen. Das Projekt sei nicht gelaufen, wie man es geplant habe, aber dennoch sei man stolz auf die Häuser am Ortsrand von Poppenweiler und hofft, dass sich alle Bewohner dort bald wohl fühlten.