Bewohner feiern ihr Hochhaus in Leonberg: Geburtstag eines Wahrzeichens

Bewohner feiern ihr Hochhaus in Leonberg

6 Christdore Ullrich (links) und Karin Wolf: Ihr Herz schlägt für das Hochhaus Leo 1. Foto: S. Granville

Wo in Leonberg einst das Gipswerk war, stehen heute Hochhäuser. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Leo 1 wollen nun den runden Geburtstag ihres Gebäudes begehen.











„Die Wohnanlage Leo 1 verrät eine durchdachte Planung, die sich an den Bedürfnissen moderner Menschen orientiert.“ So klang das einst im Prospekt der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungs mbH. Wohnungskäuferinnen und -käufer sollten gewonnen werden, damals, Mitte der 1970er-Jahre. Schließlich trage man mit der Wohnanlage Leo 1 „allen Wünschen Rechnung: Weder vermisst man grüne Ruhepole noch fehlt es an städtischem Flair“. Kurzum: „Die Annehmlichkeiten der Stadtwohnung und die Ruhe und Geborgenheit einer Landwohnung wurden hier auf einen Nenner gebracht.“