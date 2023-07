1 Wie im Süden: der Ludwigsburger Marktplatz. Die neuen Regeln für die Außenbewirtschaftung verstärken das mediterrane Flair bestimmt. Foto: factum/Archiv

Lokale am Ludwigsburger Marktplatz dürfen im Sommer bis Mitternacht Gäste im Freien bewirten. Auch für Gaststätten im Rest der Innenstadt gelten neue Sperrzeiten. Obwohl sich für die Wirte de facto nichts ändert, sind sie sehr glücklich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Freigetränke hat es auf dem Marktplatz bis jetzt keine gegeben, aber vielleicht kommt das ja noch. Einen Grund zum Feiern haben die Wirte rund um den Marktplatz zumindest – und das wissen sie auch. „Das ist ein toller Schritt in die richtige Richtung“, sagt Florian Fleischmann, von Lange am Markt, der mit seinen Kollegen tatsächlich bereits darüber sinniert hat, wie sie diesen tollen Schritt angemessen feiern könnten. Bis zum März haben sie noch Zeit für eine Idee. Dann beginnt das, was Florian Fleischmann und alle anderen Gastronomen in der Innenstadt einfach freuen muss: die kürzeren Sperrzeiten im Außenbereich.