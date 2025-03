Bewerbungsfrist verlängert: Es bleibt spannend: Wer wird die neue Waldfee?

Überflutungen im Rems-Murr-Kreis Im Feenkleid inmitten der Zerstörung

Nicht nur die THW-Präsidentin hat sich am Dienstag ein Bild von der Lage in Rudersberg gemacht. Vor Ort waren auch die beiden Waldfeen Mya und Lea Schuler. Was es mit diesem ungewöhnlichen Besuch im Katastrophengebiet auf sich hat.