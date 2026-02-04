Bewerbungsfrist läuft: Land vergibt wieder Dialektpreis

1 The Länd und seine Sprache Foto:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will den Dialekt fördern – auch mit Hilfe eines mit 60 000 Euro dotierten Landespreises. Mundartfreunde können sich bis 30. April bewerben.











Zum zweiten Mal vergibt das Land Baden-Württemberg den Landespreis für Dialekt. Ab sofort nimmt der Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg Bewerbungen entgegen. In sechs Preiskategorien werden Preise von insgesamt 60 000 Euro vergeben. Der Landespreis geht auf eine fraktionsübergreifende Initiative aus der Mitte des Landtags zurück. Er soll „einen Beitrag zu Akzeptanz, Wertschätzung und Bewahrung der Mundarten unseres Landes leisten“, erklärte der Vorsitzende des Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg (DDDBW), Martin Kistler, der den Preis organisiert und betreut.