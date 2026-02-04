Bewerbungsfrist läuft: Land vergibt wieder Dialektpreis
1
The Länd und seine Sprache Foto:  

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will den Dialekt fördern – auch mit Hilfe eines mit 60 000 Euro dotierten Landespreises. Mundartfreunde können sich bis 30. April bewerben.

Zum zweiten Mal vergibt das Land Baden-Württemberg den Landespreis für Dialekt. Ab sofort nimmt der Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg Bewerbungen entgegen. In sechs Preiskategorien werden Preise von insgesamt 60 000 Euro vergeben. Der Landespreis geht auf eine fraktionsübergreifende Initiative aus der Mitte des Landtags zurück. Er soll „einen Beitrag zu Akzeptanz, Wertschätzung und Bewahrung der Mundarten unseres Landes leisten“, erklärte der Vorsitzende des Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg (DDDBW), Martin Kistler, der den Preis organisiert und betreut.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Erster Dialekt-Landespreis verliehen: Muttersprache Schwäbisch – Kretschmann kämpft für Dialekte

Erster Dialekt-Landespreis verliehen Muttersprache Schwäbisch – Kretschmann kämpft für Dialekte

Große Wertschätzung für die Mundarten in Baden-Württemberg: Zum ersten Mal hat die Landesregierung den Landespreis für Dialekte verliehen. Die Preisverleihung nahm Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich vor.

Bewerben können sich der Ausschreibung zufolge künstlerisch tätige Einzelpersonen oder Gruppierungen, „die sich in Schrift oder in gesprochener Sprache im Dialekt äußern, dieser Sprachform in ihren Werken Aufmerksamkeit verschaffen und zeigen, dass die Mundart in Baden-Württemberg lebendig ist“. Es gibt sechs Kategorien: Junge Generation, Literatur, Lied/Musik, Kabarett/Comedy/Live-Performance/Bühnenkunst, Film sowie Neue Medien. Einsendeschluss ist der 30. April 2026. Die Verleihung des Preises findet im Rahmen der Literaturtage am 10. Oktober in Oberkirch statt.

Bewerbungen können eingereicht werden unter: www.dachverband-dialekte.de

 