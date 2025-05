Hagel will sich um die „leise Mitte“ kümmern

1 CDU-Landeschef Manuel Hagel auf dem CDU-Parteitag. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nicht schrill, nicht laut, sondern einfach „ganz normal“ - CDU-Landeschef Hagel adressiert in seiner Bewerbungsrede die bürgerliche Mitte.











Der baden-württembergische CDU-Landeschef Manuel Hagel will nach eigenen Worten Politik machen für die leise bürgerliche Mitte. „Die bürgerliche Mitte ist nicht laut und schrill, sie empört sich nicht, sie ist einfach ganz normal“, sagte der 37-Jährige auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart in seiner Bewerbungsrede für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026.