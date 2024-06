Beweise vernichtet?: Prinz Harry muss gelöschte Nachrichten erklären

(tj/spot) 28.06.2024 - 17:43 Uhr , aktualisiert am 28.06.2024 - 17:43 Uhr

1 Wirft britischen Boulevardmedien vor, ihn bespitzelt zu haben: Prinz Harry Foto: imago/FAMOUS

In seinem Prozess gegen britische Boulevardmedien muss Prinz Harry nun das Verschwinden von Nachrichten erklären, die er mit seinem Ghostwriter ausgetauscht habe. Die Gegenseite unterstellt ihm "absichtliches Zerstören" möglicher Beweise.











Link kopiert



Bereits seit mehreren Jahren liefert sich Prinz Harry (39) vor Gericht eine erbitterte Schlacht gegen britische Boulevardmedien, denen er unter anderem das Abhören von Telefongesprächen und weitere Bespitzelungsmaßnahmen vorwirft. In dem derzeit laufenden Verfahren gegen den Medienkonzern News Group Newspapers (NGN), der unter anderem das Boulevardblatt "The Sun" herausgibt, kam er nun in Erklärungsnöte.