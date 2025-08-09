Bewegungstreff in Altbach: „Mit B.U.S. fängt die Woche gut an“ – welche Übungen fit machen für den Alltag

Strecken, beugen, ziehen, drücken – einmal pro Woche treffen sich rund 30 sport- und bewegungsbegeisterte Senioren in Altbach. „Wir sind zu einer schönen Gemeinschaft geworden“, freut sich Inge Huttenlocher. Die 75-Jährige hat vor zehn Jahren den Bewegungstreff mit aus der Taufe gehoben. Am Montag wurde der runde Geburtstag gefeiert. Altbach sei vor zehn Jahren der 25. Ort mit einem B.U.S.-Angebot im Landkreis gewesen. Inzwischen gebe es 68 solche Angebote, die Stadt Esslingen nicht mitgezählt.

Im Mittelpunkt der Übungen stehen die sogenannten „5 Esslinger“. Ziel ist es, das Sturzrisiko zu verringern, das Gleichgewicht zu verbessern, die Muskulatur zu stärken und eine bessere Beweglichkeit zu erreichen. Wichtig ist es den derzeit insgesamt elf Bewegungsbegleitern, dass die Übungen einfach auszuführen sind. Kein Teilnehmer soll überfordert werden. B.U.S. soll ein niederschwelliges Angebot sein. Es sind weder eine Mitgliedschaft in einem Sportverein noch spezielle Sportkleidung nötig. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Pausiert wird nur an Feiertagen

Die Treffen finden im Freien statt – bei jedem Wetter! Angepasste Kleidung ist also empfehlenswert. Pausiert wird nur, wenn der Termin auf einen Feiertag fällt. Die Schulferien spielen keine Rolle. Nur einmal in den vergangenen zehn Jahren habe der Termin aufgrund von Glatteis nur verkürzt stattgefunden, erinnert sich Inge Huttenlocher.

Angefangen hat die Gruppe auf dem Marktplatz. Mit Corona mussten die Abstände zwischen den Teilnehmern so vergrößert werden, dass der Marktplatz zu klein wurde. Seitdem wird auf dem Sportplatz bei der Sporthalle trainiert. Wenn es regnet, zieht die Gruppe unter die nahe Brücke um.

Gut für die Knochen und das Herz-Kreislauf-System

Teilnehmer der ersten Stunde sind Gretel (82) und Hans Dieter Reeker (85). Eigentlich wollte er anfangs nur seinem Nachbarn einen Gefallen tun, erinnert sich Hans Dieter Reeker. Er hatte Zweifel, dass viele Leute mitmachen würden. „Und dann war der ganze Marktplatz voll“, berichtet er vom Gründungstreffen. Hätte er dann nicht wieder nach Hause gehen können? Er ist mit seiner Frau Gretel dabeigeblieben. Das Angebot hat die beiden überzeugt. „Man freut sich beim Mitmachen. Mit B.U.S. fängt die Woche gut an“, sagt er. Von der Wirksamkeit der Übungen sind die Reekers überzeugt. „Man fliegt nicht so schnell hin“, erklärt Gretel Reeker. Die Bewegung ist außerdem gut für die Knochen und das Herz-Kreislauf-System. Geübte Muskeln entlasten das Skelett.

Zu spät, um mit Sport anzufangen, sei es eigentlich nie, sagt die Bewegungsbegleiterin Inge Huttenlocher. Es ist aber nicht allein der Sport, der viele Teilnehmer begeistert. B.U.S. ist auch für viele Teilnehmer eine gute Gelegenheit rauszugehen und andere Leute zu treffen, sich zu unterhalten. Dazu ist vor und nach den Übungen ausreichend Gelegenheit. Die jüngeren Teilnehmer sind Mitte 60, es gibt aber auch über 90-Jährige.

Treffen dauern etwa 45 Minuten

Das Angebot findet in Zusammenarbeit mit dem Verein Altenhilfe Plochingen-Altbach-Deizisau, der örtlichen Nachbarschaftshilfe und dem TV Altbach statt. Die Treffen finden im Sommer immer montags um 9 Uhr auf dem Sportplatz bei der Sporthalle in Altbach statt und dauern ungefähr 45 Minuten. Im Winter wird um 10 Uhr angefangen. Wer Fragen zu dem Angebot hat, kann sich an Inge Huttenlocher (Telefonnummer 0 71 53 / 2 72 74) wenden.