Bewegungstreff in Altbach: „Mit B.U.S. fängt die Woche gut an“ – welche Übungen fit machen für den Alltag

B.U.S. steht für Bewegen-Unterhalten-Spaß. Das Angebot in Altbach erfreut sich anhaltender Beliebtheit. Jetzt feiert die Gruppe das zehnjährige Bestehen.
Strecken, beugen, ziehen, drücken – einmal pro Woche treffen sich rund 30 sport- und bewegungsbegeisterte Senioren in Altbach. „Wir sind zu einer schönen Gemeinschaft geworden“, freut sich Inge Huttenlocher. Die 75-Jährige hat vor zehn Jahren den Bewegungstreff mit aus der Taufe gehoben. Am Montag wurde der runde Geburtstag gefeiert. Altbach sei vor zehn Jahren der 25. Ort mit einem B.U.S.-Angebot im Landkreis gewesen. Inzwischen gebe es 68 solche Angebote, die Stadt Esslingen nicht mitgezählt.