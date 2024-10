Bewegungsangebot für Ältere: Wo gibt es in Stuttgart Stadtteilspaziergänge im Herbst?

Sich bewegen und sich dabei austauschen: Das Amt für Sport und Bewegung bietet wöchentlich 15 geführte Stadtteilspaziergänge in 13 Stadtbezirken an.

Auch wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, gibt es Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen. Spezielle Bewegungsangebote für ältere Menschen werden im Herbst und Winter als Kooperationsprojekt vom Amt für Sport und Bewegung angeboten. Mit dabei sind der Sportkreis Stuttgart, Stuttgarter Sportvereine, mehrere Stuttgarter Apotheken sowie Begegnungsstätten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist in der Regel nicht nötig, außer wenn es explizit vermerkt ist.

Neue Kontakte knüpfen und sich austauschen

Die Freude an der Bewegung im Freien und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen stehen im Vordergrund, heißt es in einer Mitteilung des Amts für Sport und Bewegung. Stadtteilspaziergänge gibt es beispielsweise in Bad Cannstatt, in Neugereut, Münster, Stuttgart-Ost, Stammheim, Vaihingen, Wangen, Weilimdorf, im Stuttgarter Westen und in Zuffenhausen.

Lesen Sie auch

Mehr als 800 Bewegungsangebote für ältere Menschen

Alle Angebote und weitere Informationen zu den Treffpunkten sowie mehr als 800 Bewegungsangebote für ältere Menschen finden sich im Internet unter www.stuttgart-bewegt-sich.de/entdecke/bewegt-und-aktiv/. Weitere Informationen zu diesen Angeboten und Aktuelles zu allen wöchentlich stattfindenden Stadtteilspaziergängen gibt es unter www.stuttgart-bewegt-sich.de/entdecke/stadtteilspaziergaenge. Termine können außerdem erfragt werden beim Amt für Sport und Bewegung bei Christian Jeuter, Telefon 216-59811, E-Mail christian.jeuter@stuttgart.de oder bei Julia Gugenhan, Telefon 216-59812, E-Mail julia.gugenhan@stuttgart.de.