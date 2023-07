1 Darf Connys Eiswägele in der Stadtmitte nun doch bleiben? Foto: Andreas Werner/7aktuell

Wenn die Politik will, könnte die Regelung, dass es keine Sondernutzungserlaubnisse für bewegliche Verkaufsstände mehr geben soll, keine Anwendung finden. Doch wie sehen das eigentlich die Stadträte?









Die vier Eiswagen, die in der Stuttgarter Innenstadt bisher auf öffentlichen Flächen ihre süßen Ware verkaufen, soll es von 2023 an nicht mehr geben. So zumindest will es eine Gemeinderatsbeschluss vom Jahr 2019. Doch mit etwas Glück und vor allem dem guten Willen der Politik könnte die Regelung, dass es keine Sondernutzungserlaubnisse für bewegliche Verkaufsstände mehr geben soll, doch keine Anwendung finden.