Zwei Monate nach dem tragischen Tod von Liam Payne (1993 - 2024) hat sich seine Ex-Freundin Sophia Smith (30) mit ihrem Freund James Bridgwood verlobt.

"Eine Million Mal Ja", postet sie zu einem Schwarz-Weiß-Video, das vermutlich den Heiratsantrag zeigt. In dem Clip, den sie auf Instagram teilt, sitzt sie im Pyjama auf dem mit Rosenblättern bedeckten Boden eines leeren Zimmers, während ihre gemeinsame einjährige Tochter Angelina durch den Raum läuft. Ihr Zukünftiger kniet vor ihr, eine Schmuckschatulle in der Hand haltend, neben ihm stehen zwei Sektgläser und eine Flasche.

Die Influencerin schlägt überrascht die Hände vors Gesicht, als er die Schatulle öffnet, und strahlt danach vor Glück. Das Verlobungsdatum ist dem Posting zufolge der 25. Dezember 2024. Seit Juni 2022 ist die Ex-Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne mit dem Vater ihrer Tochter offiziell liiert.

Von 2013 bis 2015 war Smith mit dem One-Direction-Mitglied zusammen, den sie aus der gemeinsamen Kindheit im englischen Wolverhampton kennt. Weil ihre Leben allerdings zu unterschiedlich waren, trennte sich das Paar im Oktober 2015.

Liam Payne: "Von ihr weg zu sein, war so schwer"

"Das ganze Jahr auf der Tour zu sein und von ihr weg zu sein, war so schwer", zitiert "Page Six" Liam Payne aus einem damaligen Interview mit der Sonntagsausgabe der britischen Tageszeitung "Sun". "Wir haben zu viel Zeit getrennt verbracht. Um für jemandem das Richtige zu tun, ist es manchmal besser, nicht das zu tun, was dein Herz will, sondern das zu tun, was für sie am besten ist."

Der Sänger starb am 16. Oktober 2024. Payne war aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt. In seinem Blut wurden Spuren von Alkohol und Drogen gefunden. Es soll sich bei dem tödlichen Sturz um einen Unfall gehandelt haben.