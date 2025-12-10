Bewegendes Interview: Sharon Osbourne enthüllt Ozzy Osbournes letzte Worte an sie

In einem emotionalen Interview spricht Sharon Osbourne erstmals über die letzten Stunden mit ihrem Mann Ozzy, der am 22. Juli gestorben ist. Die Witwe des Black-Sabbath-Frontmanns verrät, was er ihr kurz vor seinem Tod sagte.

Es war kurz nach vier Uhr morgens, als Ozzy Osbourne (1948-2025) seine Frau Sharon (73) weckte. Der Rocker hatte die ganze Nacht kaum geschlafen, war immer wieder aufgestanden. Dann bat er sie um etwas Einfaches, aber zutiefst Berührendes. "Küss mich", sagte er laut Sharon im Interview mit Piers Morgan (60) für dessen Show "Uncensored". Und dann: "Umarme mich fest." Wenige Minuten später ging er hinunter in den Fitnessraum ihres Anwesens in Buckinghamshire. Zwanzig Minuten später war der 76-Jährige tot.

In dem tränenreichen Gespräch mit ihrem langjährigen Freund Morgan schilderte die 73-Jährige nun erstmals öffentlich, wie sie den Tod ihres Mannes nach einem Herzinfarkt erlebte. Als sie Schreie hörte, rannte sie die Treppe hinunter. "Da lag er, und sie versuchten, ihn wiederzubeleben", erinnerte sich Sharon laut "The Sun". "Und ich sagte nur: Hört auf. Lasst ihn. Er ist weg." Sie fügte an: "Ich wusste sofort, dass er tot war. Und sie versuchten es immer wieder, und dann brachten sie ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus und versuchten es weiter."

Ärzte warnten vor Abschiedskonzert

Der Rocker hatte in seinen letzten Monaten mit schweren Krankheiten gekämpft. Dreimal erkrankte er an einer Lungenentzündung, dazu kam eine Sepsis. Die massiven Antibiotikagaben, zweimal täglich über jeweils zwanzig Minuten verabreicht, zehrten seinen Körper aus. Trotzdem bestand Ozzy darauf, am 5. Juli im Birminghams Villa Park Stadium ein letztes Mal auf der Bühne zu stehen. Seine Ärzte rieten dringend davon ab - ein medizinisches Team in England warnte ihn laut Sharon unmissverständlich: Wenn er dieses Konzert spiele, werde er es nicht überstehen.

Ozzy wischte die Bedenken beiseite. "Ich mache es. Ich will es, und ich mache es", zitierte Sharon ihren Mann. Er trat sitzend auf einem eigens angefertigten Thron auf, weil er nicht mehr stehen konnte. Gut zwei Wochen später war er tot. Sharon ist überzeugt, dass Ozzy wusste, was kommen würde. "Er wollte sich einfach so sehr bei allen bedanken. Ich glaube, er wusste ehrlich gesagt, dass er am Ende war. Dass seine Zeit gekommen war."

Nach dem Konzert erlebte die Familie noch zwei glückliche Wochen mit ihm. Der Musiker las die Zeitungsberichte über seinen Auftritt und staunte über die Resonanz. "Ich wusste nicht, dass mich so viele Leute mögen", sagte er zu seiner Frau. Diese zwei Wochen seien wie Sonnenschein gewesen - glücklicher habe sie ihn seit sieben Jahren nicht mehr erlebt.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, noch einmal zu heiraten, reagierte Sharon Osbourne deutlich. In seinen letzten Wochen hatte Ozzy sie selbst danach gefragt. Ihre Antwort: ein entschiedenes niemals. Mehr als 40 Jahre waren die beiden verheiratet gewesen - trotz aller Krisen, die ihre Ehe durchgestanden hatte.

Sharon und Ozzy Osbourne waren seit 1982 verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Aimee (42), Kelly (41) und Jack (40).