Bewegendes Interview: Sharon Osbourne enthüllt Ozzy Osbournes letzte Worte an sie

In einem emotionalen Interview spricht Sharon Osbourne erstmals über die letzten Stunden mit ihrem Mann Ozzy, der am 22. Juli gestorben ist. Die Witwe des Black-Sabbath-Frontmanns verrät, was er ihr kurz vor seinem Tod sagte.
Es war kurz nach vier Uhr morgens, als Ozzy Osbourne (1948-2025) seine Frau Sharon (73) weckte. Der Rocker hatte die ganze Nacht kaum geschlafen, war immer wieder aufgestanden. Dann bat er sie um etwas Einfaches, aber zutiefst Berührendes. "Küss mich", sagte er laut Sharon im Interview mit Piers Morgan (60) für dessen Show "Uncensored". Und dann: "Umarme mich fest." Wenige Minuten später ging er hinunter in den Fitnessraum ihres Anwesens in Buckinghamshire. Zwanzig Minuten später war der 76-Jährige tot.