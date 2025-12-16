Bewegendes Interview: Angelina Jolie zeigt erstmals ihre Mastektomie-Narben

Mehr als zehn Jahre nach ihrer präventiven Brustamputation öffnet sich Angelina Jolie wie nie zuvor. In einem emotionalen Interview mit "TIME France" zeigt die 50-Jährige erstmals ihre Narben - und erklärt, warum sie diesen intimen Schritt jetzt wagt.
Angelina Jolie (50) zeigt der Welt erstmals die Narben ihrer doppelten Mastektomie - mehr als ein Jahrzehnt nach dem Eingriff, der ihr Leben veränderte. "Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe", sagt die Oscarpreisträgerin im Interview mit "TIME France". "Und es berührt mich immer, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen", fügt sie hinzu. Sie habe sich ihnen anschließen wollen, "da ich wusste, dass 'TIME France' Informationen über Brustgesundheit, Prävention und Wissen über Brustkrebs verbreiten würde".