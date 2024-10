Bewegendes Instagram-Statement: Liam Payne: Er wollte Freundin Kate Cassidy offenbar heiraten

Nach Liam Paynes (1993-2024) tragischen Tod nach dem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires hat sich seine Partnerin Kate Cassidy am 23. Oktober mit einem ausführlichen, überaus bewegenden Statement zu Wort gemeldet. Cassidy hielt sich mit Payne in Argentinien auf, reiste jedoch kurz vor seinem Tod in die USA. Auf Instagram teilte die Influencerin nun ein berührendes Schwarz-Weiß-Foto von sich mit Payne, und verriet, dass der Sänger sie innerhalb eines Jahres heiraten oder mit ihr verlobt sein wollte.

Hochzeitspläne binnen eines Jahres

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Herz ist auf eine Weise erschüttert, die ich nicht in Worte fassen kann", beginnt Cassidy ihre bewegenden Zeilen. Sie wünscht sich, der Verstorbene könnte "sehen, welch großen Einfluss du auf die Welt hattest, auch wenn sie sich im Moment so dunkel anfühlt. Du hast so viel Glück und Positives in die Welt gebracht - Millionen von Fans, deine Familie, Freunde und vor allem mich. Du wirst so unglaublich geliebt."

Payne sei ihr "bester Freund" gewesen, "die Liebe meines Lebens". Und weiter: "Jeder, den du berührt hast, fühlte sich genauso besonders wie ich. Deine Energie war ansteckend und hat jeden Raum erhellt, den du betreten hast. Nichts davon fühlt sich real an, und ich kann mich nicht mit der neuen Realität anfreunden, dich nicht hier zu haben. Ich kämpfe damit, herauszufinden, wie ich in einer Welt ohne dich an meiner Seite leben soll. Gemeinsam konnten wir wieder Kinder sein und uns an den kleinsten Dingen erfreuen."

"Du wirst immer bei mir sein"

Dann die entscheidenden Zeilen zu den Hochzeitsplänen des Paars. "Vor ein paar Wochen saßen wir an einem schönen Abend draußen und haben unser gemeinsames Leben manifestiert. Ich habe deinen Zettel immer in der Nähe, obwohl du mir gesagt hast, ich solle ihn nicht ansehen. Darauf stand: 'Ich und Kate heiraten innerhalb eines Jahres/verlobt & für immer zusammen 444.'"

Die Zahl "444" soll in diesem Zusammenhang ausdrücken, dass sich eine Person auf dem richtigen Weg befindet, mit Engeln an seiner Seite. Cassidy schreibt weiter, direkt an den verstorbenen One-Direction-Sänger gerichtet: "Liam, ich weiß, wir werden für immer zusammen sein, aber nicht so, wie wir es geplant hatten. Du wirst immer bei mir sein. Ich habe einen Schutzengel gewonnen."

Neben ihrem bewegenden Statement hat die Influencerin eine Reihe von berührenden Bildern von Payne und sich gepostet, darunter eines, auf dem sie den Arm um ihn gelegt hat, während sie im Schnee liegen und in die Kamera lächeln. Auf vielen der Bilder wirkt das damalige Paar sehr verliebt.

Wollte Liam Payne in Miami ein neues Leben starten?

Schon kurz nach dem Tod ihres Partners hatte Cassidy in einer Instagram-Story ein Statement abgegeben. Damals erklärte sie: "Ich war völlig verloren, nichts in den letzten Tagen hat sich real angefühlt." Und weiter: "Ich werde dich weiterhin für den Rest meines Lebens lieben. Ich liebe dich, Liam."

Der britische Musiker war am 16. Oktober tot in der argentinischen Hauptstadt aufgefunden worden. Er stürzte aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen von seinem Hotelbalkon. Erste Untersuchungen deuten jedoch auf einen tragischen Unfall unter Drogeneinfluss hin. Payne wurde nur 31 Jahre alt.

Bisherige Medienberichte sprachen davon, dass sich Payne in Buenos Aires aufhielt, um von dort mit der US-Botschaft an der Verlängerung seines USA-Visums zu arbeiten. Angeblich habe er dafür auch mehrere Drogentests durchlaufen müssen, um den Behörden zu beweisen, dass er clean sei. Diese habe er bestanden und hätte am Freitag, also zwei Tage nach seinem Tod, das Visum abstempeln lassen können. Sein Ziel sei es den Berichten zufolge gewesen, sich mit seiner Freundin in Miami ein neues Leben aufzubauen.