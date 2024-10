Bewegender Auftritt von Céline Dion: Emotionale Rede bei erstem Auftritt seit Olympia

1 Céline Dion bei der "Spirit of Life Gala" in Los Angeles. Foto: Lester Cohen/Getty Images for City of Hope

Nach ihrem spektakulären Auftritt bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris zeigte sich Céline Dion nun erstmals wieder auf einer Bühne. Bei einer Gala in Los Angeles sprach die Sängerin bewegend über Hoffnung und Stärke.











Die kanadische Sängerin Céline Dion (56) hat am Dienstagabend bei der "Spirit of Life Gala" der Organisation City of Hope in Los Angeles ihren ersten Bühnenauftritt seit den Olympischen Spielen absolviert. Die Musikerin, die seit August 2022 am sogenannten Stiff-Person-Syndrom leidet, erhielt Standing Ovations für ihre bewegende Rede.