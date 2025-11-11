Bewegender Auftritt am Remembrance Day: Prinzessin Kate versieht Gedenkkranz mit persönlicher Botschaft

Zum ersten Mal hat Prinzessin Kate am Remembrance Day an der Gedenkfeier in der Gedenkstätte in Staffordshire teilgenommen. Dabei sorgte sie für einen besonders emotionalen Moment, als sie einen Kranz mit handgeschriebener Nachricht niederlegte.
Am 11. November um 11 Uhr wurde es an vielen britischen Orten still. Anlässlich des Remembrance Day gedachte man mit einem zweiminütigen Schweigen der gefallenen Kriegssoldaten aus Großbritannien und dem Commonwealth. Auch die Royal Family beteiligt sich traditionell an den Gedenkfeiern. Königin Camilla (78) legte am Londoner Bahnhof Paddington einen Kranz nieder, Thronfolger Prinz William (43) schickte eine Videobotschaft. Besonders berührend war der Auftritt von Williams Frau Kate (43).