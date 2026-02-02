Bewegende Zeilen: Bürger Lars Dietrich vermisst an Geburtstag seine verstorbene Mutter

Bürger Lars Dietrich feiert am 2. Februar seinen 53. Geburtstag - doch dieses Jahr ist alles anders. Der Entertainer trauert um seine verstorbene Mutter. Auf Instagram teilt er bewegende Worte, die unter die Haut gehen.
Was für ein bitterer Tag für Bürger Lars Dietrich (53). Der Entertainer, den Millionen TV-Zuschauer aus Shows wie "The Masked Singer" oder "Grill den Henssler" kennen, begeht seinen Geburtstag am 2. Februar unter ganz anderen Vorzeichen als in den Jahren zuvor. Seine geliebte Mutter ist gestorben - und hinterlässt eine herzzerreißende Lücke.