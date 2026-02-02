Bewegende Zeilen: Bürger Lars Dietrich vermisst an Geburtstag seine verstorbene Mutter

Bürger Lars Dietrich feiert am 2. Februar seinen 53. Geburtstag - doch dieses Jahr ist alles anders. Der Entertainer trauert um seine verstorbene Mutter. Auf Instagram teilt er bewegende Worte, die unter die Haut gehen.

Was für ein bitterer Tag für Bürger Lars Dietrich (53). Der Entertainer, den Millionen TV-Zuschauer aus Shows wie "The Masked Singer" oder "Grill den Henssler" kennen, begeht seinen Geburtstag am 2. Februar unter ganz anderen Vorzeichen als in den Jahren zuvor. Seine geliebte Mutter ist gestorben - und hinterlässt eine herzzerreißende Lücke.

Auf Instagram hat sich der Sänger und Schauspieler direkt an die Verstorbene gerichtet. Was er schreibt, geht ans Herz: "Heute klingelte zum allerersten mal nicht um Punkt 0.00 Uhr das Telefon mit deiner Stimme, die mir fröhlich zum Geburtstag gratuliert", heißt es in dem Post. Dazu veröffentlicht er ein altes Schwarz-Weiß-Foto, das Mutter und Sohn in fröhlicheren Zeiten zeigt.

Ein Ritual, das nun für immer fehlt

Es sind die kleinen Dinge, die in der Trauer am meisten schmerzen. "Auch dein traditioneller selbst gebackener Rührkuchen wird jetzt immer ausbleiben", schreibt Dietrich weiter. Doch der 53-Jährige wäre nicht er selbst, wenn er in dieser schweren Zeit nicht auch Dankbarkeit empfinden würde. In Gedanken gratuliert er seiner Mutter "von ganzem Herzen" zu seinem Geburtstag und feiert, "dass es dich gab", so der Entertainer. Ohne seine Mutter, so macht er deutlich, gäbe es weder seinen Bruder noch seine eigenen Kinder. "Es wird jetzt alles irgendwie anders", resümiert er noch in seinem emotionalen Post. Und fügt hoffnungsvoll hinzu: "Aber ich hoffe, in deinem Sinne."

Familie gibt Dietrich Halt

Wann genau seine Mutter verstorben ist und welches Alter sie erreicht hat, behält Bürger Lars Dietrich für sich. Der Mann, der sonst auf der Bühne so viel von sich preisgibt, schützt sein Privatleben konsequent. Fest steht jedoch: An seinem besonderen Tag wird er nicht allein sein. Seine langjährige Partnerin Hannah Baus und seine Kinder werden ihm sicherlich zur Seite stehen, berichtet RTL.