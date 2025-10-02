Der Tod von Jane Goodall hat Prinz William tief berührt. In einer persönlichen Erklärung würdigt der englische Thronfolger die legendäre Naturforscherin als außergewöhnliche Stimme, die unser Verständnis der Natur revolutioniert habe.
Prinz William (43) findet bewegende Worte für eine Frau, die sein Leben nachhaltig geprägt hat. Nach dem Tod der weltberühmten Naturforscherin Jane Goodall (1934-2025) hat er die Verstorbene in einer persönlichen Erklärung mit bewegenden Worten gewürdigt. "Die Welt hat mit dem Tod von Dame Jane Goodall eine außergewöhnliche Stimme verloren", schrieb der 43-Jährige auf X. Die Botschaft trägt seine persönliche Signatur mit dem Initial "W".