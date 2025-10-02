Der Tod von Jane Goodall hat Prinz William tief berührt. In einer persönlichen Erklärung würdigt der englische Thronfolger die legendäre Naturforscherin als außergewöhnliche Stimme, die unser Verständnis der Natur revolutioniert habe.

Prinz William (43) findet bewegende Worte für eine Frau, die sein Leben nachhaltig geprägt hat. Nach dem Tod der weltberühmten Naturforscherin Jane Goodall (1934-2025) hat er die Verstorbene in einer persönlichen Erklärung mit bewegenden Worten gewürdigt. "Die Welt hat mit dem Tod von Dame Jane Goodall eine außergewöhnliche Stimme verloren", schrieb der 43-Jährige auf X. Die Botschaft trägt seine persönliche Signatur mit dem Initial "W".

Das Jane Goodall Institute bestätigte am Mittwoch unter anderem auf Instagram den Tod der Primatenforscherin. Sie starb im Alter von 91 Jahren während eines Aufenthalts in Kalifornien eines natürlichen Todes. Für Prinz William bedeutet dieser Verlust mehr als nur das Ableben einer bedeutenden Wissenschaftlerin.

Eine persönliche Inspiration

"Ihre grenzenlose Neugier, ihr Mitgefühl und ihr Pioniergeist haben unser Verständnis der natürlichen Welt grundlegend verändert", erklärte William in seiner Würdigung. Jane Goodall sei nicht nur eine herausragende Forscherin gewesen, sondern habe Menschen weltweit zu Taten inspiriert.

Der Prinz betont ausdrücklich, wie sehr ihn die Naturschützerin beeinflusst habe: "Sie forderte uns alle heraus, einen Unterschied zu machen, und inspirierte mich und unzählige andere, daran zu arbeiten, unseren Planeten zu schützen." Diese Inspiration spiegelt sich konkret in Williams eigenem Engagement wider.

Earthshot Prize als Vermächtnis

Seit Jahren setzt sich der Prinz für den Umweltschutz ein. Mit seinem Earthshot-Preis hat William eine Plattform geschaffen, die innovative Lösungen zum Schutz des Planeten auszeichnet und fördert. "Jane Goodall hat einen Unterschied gemacht", schließt William seine emotionale Botschaft.

Auch Harry und Meghan trauern

Nur wenige Stunden zuvor hatten bereits Prinz Harry (41) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) eine eigene Würdigung veröffentlicht. Das Paar aus Kalifornien fand in einem Statement gegenüber dem "People"-Magazin persönliche Worte für die verstorbene Wissenschaftlerin. "Dr. Jane Goodall DBE war eine visionäre Humanistin, Wissenschaftlerin, Freundin des Planeten und eine Freundin von uns", erklärten der Brite und die US-Amerikanerin.