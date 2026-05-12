Anlässlich der Woche der psychischen Gesundheit hat Prinz William in Birmingham ein neues Zentrum zur Suizidprävention eröffnet. Der Thronfolger rief dabei insbesondere Männer dazu auf, offener über seelische Krisen zu sprechen.
Prinz William (43) hat in Birmingham ein neues Zentrum der Hilfsorganisation James' Place eröffnet, die kostenlose Therapieangebote für Männer in suizidalen Krisen anbietet. Mit dem Termin am Montag während der "Mental Health Awareness Week" setzte der Thronfolger ein Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit psychischer Gesundheit. Dabei fand er emotionale Worte, wie unter anderem der britische "Mirror" berichtet.